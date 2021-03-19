Наемники РФ на Донбассе ударили из запрещенного оружия и убили воина ВСУ

Вооруженные формирования России в течение суток 18 марта шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского воина. 56-летний младший сержант Виктор Пасека получил несовместимое с жизнью пулевое ранение в голову возле Южного, где враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил. Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российско-оккупационные войска также стреляли:

вблизи Водяного на Приазовье – из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем;

в пригороде Богдановки – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.

В штабе ООС отметили, что оккупанты продолжают практику осуществления прицельных обстрелов позиций ВСУ. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим "Тишина". В то же время в нескольких случаях для прекращения обстрелов в районах Южного и Водяного вводилось несколько таких запросов подряд, и только после этого удавалось прекратить провокации.

"Основной целью откровенного игнорирования Минских договоренностей со стороны российско-оккупационных войск является провоцирование подразделений Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня. Подчеркиваем, что ВСУ неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 19 марта в районе проведения Операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram сообщил о потерях российско-оккупационных войск за сутки 18 марта. Они были санитарные ("300") – 3 человека (2 – 4 ОМСБр 2 АК, не боевые, по состоянию здоровья, инсульт, 1 – 9 ОМСП 1 АК, не боевой, ножевое ранение в результате драки). Дополнительно информация уточняется.

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