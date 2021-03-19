Наемники РФ на Донбассе ударили из запрещенного оружия и убили воина ВСУ
Вооруженные формирования России в течение суток 18 марта шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского воина. 56-летний младший сержант Виктор Пасека получил несовместимое с жизнью пулевое ранение в голову возле Южного, где враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил. Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российско-оккупационные войска также стреляли:
вблизи Водяного на Приазовье – из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем;
в пригороде Богдановки – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.
В штабе ООС отметили, что оккупанты продолжают практику осуществления прицельных обстрелов позиций ВСУ. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим "Тишина". В то же время в нескольких случаях для прекращения обстрелов в районах Южного и Водяного вводилось несколько таких запросов подряд, и только после этого удавалось прекратить провокации.
"Основной целью откровенного игнорирования Минских договоренностей со стороны российско-оккупационных войск является провоцирование подразделений Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня. Подчеркиваем, что ВСУ неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", – говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 19 марта в районе проведения Операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram сообщил о потерях российско-оккупационных войск за сутки 18 марта. Они были санитарные ("300") – 3 человека (2 – 4 ОМСБр 2 АК, не боевые, по состоянию здоровья, инсульт, 1 – 9 ОМСП 1 АК, не боевой, ножевое ранение в результате драки). Дополнительно информация уточняется.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 марта российско-оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ из запрещенных минометов, гранатометов различных систем и пулеметов.
Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович убежден, что в "Л/ДНР" нет шансов идти штурмом на бойцов ООС на Донбассе без поддержки России. В случае такого сценария боевики просто будут уничтожены.