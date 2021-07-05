Наемники РФ на Донбассе убили украинского военного, еще один ранен

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате действий врага несовместимые с жизнью ранения получил военнослужащий из состава украинских Объединенных сил.

Кроме этого, еще один защитник получил осколочное ранение. О событиях и потере на фронте проинформировал штаб ООС на Facebook-странице.

Отмечается, что в течение 4 июля оккупанты стреляли:

дважды возле Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Мирного – со станковых противотанковых гранатометов;

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вблизи Березового – с автоматических станковых гранатометов;

в направлении Тарамчука – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Командование Объединенных сил выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. В частности, в результате обстрела российскими наемниками умер капитан Юрий Письменный с позывным "Феофан" – начальник медпункта механизированного батальона 93-й ОМБр "Холодный яр" ВСУ.

Относительно раненого известно, что бойца после оказания первой медицинской помощи транспортировали в больницу, его состояние медики оценивали как удовлетворительное.

На вражеские обстрелы в прошедшие сутки наши защитники открывали ответный огонь. Вместе с тем уже до 07:00 понедельника на Донбассе было зафиксировано еще три нарушения "тишины". В частности, возле Авдеевки ВФ РФ стреляли по ВСУ из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Золотого-4 – из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Песков враг обстреливал позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter отметил, что оккупанты 4 июля потеряли пять человек, потери не боевые:

безвозвратные ("200") – 2 (1 – 11 ОМСП 1АК, в результате неосторожного обращения с оружием, 1 – 9 ОМСП 1 АК, самоубийство)$

санитарные ("300") – 3 (3 – 9 ОМСП 1 АК, несоблюдение правил безопасности с боеприпасами).

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 3 июля ВФ России на Донбассе 14 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Враг использовал запрещенные минометы и гранатометы.