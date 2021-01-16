Наемники РФ на Донбассе открыли по ВСУ огонь из гранатометов. Карта

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Террористы открыли огонь по ВСУ из РПГ

Вооруженные формирования России 16 января один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, враг применил автоматические станковые и противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Обстрел велся в сторону позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Оккупанты обстреливали район Луганского.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О факте нарушения режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителей ОБСЕ.

Facebook штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе в течение суток 15 января пять раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского защитника. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

Еще одного нашего воина ранили во время обстрела возле Волновахи.

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