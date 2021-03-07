Наемники РФ на Донбассе открыли артиллерийский огонь по ВСУ и получили ответ. Карта

Российско-оккупационные войска на Донбассе 7 марта обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из разных видов вооружения, в том числе 120 и 82-мм минометов.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, всего враг пять раз нарушил режим "тишины". Украинские воины открывали ответный огонь (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, обстрелы велись в районе четырех населенных пунктов:

вблизи Авдеевки террористы применили 120 и 82-мм минометы;

вблизи Лебединского враг прицельно обстреливал позиции ВСУ из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Опытного неприцельный огонь вели из подствольного гранатомета;

вблизи Южного прицельный огонь велся из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. Украинская сторона в Специальном центре контроля и координации уведомила ОБСЕ о нарушении режима тишины.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Донбассе 6 марта десять раз нарушали режим прекращения огня. ВСУ открывали огонь в ответ.