Наемники РФ на Донбассе обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военный

28 июня около 20:30 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия. В результате украинский военнослужащий получил пулевое ранение.

Об этом в Facebook сообщает ОТУ "Север". Состояние раненого – средней тяжести. Нарушение режима тишины произошло недалеко от населенного пункта Новотошковское.

"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", – говорится в сообщении.

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Напомним, 27 июня "Л/ДНР" на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов, в результате чего осколочное ранение получил украинский военнослужащий. Его состояние медики оценили как удовлетворительное. Инцидент произошел неподалеку Строгановки.

26 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов из крупнокалиберных минометов погиб украинский защитник Андрей Гонар, получив несовместимые с жизнью осколочные ранения.

Также 24 июня на Приазовье воин ВСУ получил проникающие осколочные ранения в результате вражеских обстрелов из станковых гранатометов. Это произошло недалеко от населенного пункта Водяное.

"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение", – сообщили военные.

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