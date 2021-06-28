Наемники РФ на Донбассе обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военный
28 июня около 20:30 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия. В результате украинский военнослужащий получил пулевое ранение.
Об этом в Facebook сообщает ОТУ "Север". Состояние раненого – средней тяжести. Нарушение режима тишины произошло недалеко от населенного пункта Новотошковское.
"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, 27 июня "Л/ДНР" на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов, в результате чего осколочное ранение получил украинский военнослужащий. Его состояние медики оценили как удовлетворительное. Инцидент произошел неподалеку Строгановки.
26 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов из крупнокалиберных минометов погиб украинский защитник Андрей Гонар, получив несовместимые с жизнью осколочные ранения.
Также 24 июня на Приазовье воин ВСУ получил проникающие осколочные ранения в результате вражеских обстрелов из станковых гранатометов. Это произошло недалеко от населенного пункта Водяное.
"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение", – сообщили военные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на утро 28 июня террористические формирования "Л/ДНР" четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Агрессия прекратилась после жесткого пресечения попытки отслеживать местоположение и перемещение ВСУ
СБУ пресекла деятельность шпиона российских спецслужб. Завербованный украинец намеревался наладить канал вывоза оборудования военного назначения, а именно электронных изделий, которые применяют в изготовлении вооружения и военной техники, в том числе ракетных носителей.