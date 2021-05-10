Наемники РФ дважды ударили из минометов и гранатометов по ВСУ на Донбассе

Российско-оккупационные войска 10 мая дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, использовав запрещенные минометы и гранатометы.

К счастью, потерь среди наших защитников нет. О ситуации на фронте в вечерней сводке проинформировал штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Отмечается, что недалеко от населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Тогда как возле Авдеевки оккупанты стреляли из подствольных гранатометов.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Военные добавили, что в зоне ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

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