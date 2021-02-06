Наемники на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
За прошедшие сутки, 5 февраля, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, среди украинских воинов боевых потерь нет.
Так, недалеко от Новомихайловки вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также недалеко от населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями ВСУ миной ПОМ-2.
Неподалеку Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Богдановка оккупанты совершили прицельный обстрел из автоматического станкового гранатомета, а у Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этих фактах через украинскую сторону СЦКК уведомлено представителей ОБСЕ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории скопление запрещенного вооружения российских террористов. Речь идет о системах залпового огня "Град" и противотанковых пушках.
Кроме того, вблизи жилых кварталов в одном из населенных пунктов на Луганщине заметили бронемашину с зенитной установкой.
Также наблюдатели заявили об 11 вражеских танках, размещенных с нарушением линий отвода.