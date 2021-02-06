Наемники на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

За прошедшие сутки, 5 февраля, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, среди украинских воинов боевых потерь нет.

Так, недалеко от Новомихайловки вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также недалеко от населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями ВСУ миной ПОМ-2.

Неподалеку Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Богдановка оккупанты совершили прицельный обстрел из автоматического станкового гранатомета, а у Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этих фактах через украинскую сторону СЦКК уведомлено представителей ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL: