Наемники "Л/ДНР" тяжело ранили воина ВСУ и обстреляли мирное население Песков

Вооруженные формирования Российской Федерации прошедшие сутки 12 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Враг снова прибегнул к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения, в результате чего один воин получил ранения.

Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, известно, что состояние его здоровья – тяжелое. Об этом информирует штаб ООС в Facebook, добавляя, что накануне "Л/ДНР" ударили по мирному населению.

В течение 22 мая российские-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ:

трижды вблизи Песков – из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

трижды в пригороде поселка Южное – из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Водяного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

в районе Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Золотого-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

возле Марьинки – из стрелкового оружия.

В штабе ООС отмечают, что из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска осуществили также обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. В результате попадания мины был поврежден частный дом. К счастью, никто не пострадал.

При этом на утро 23 мая на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное российские оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а возле Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы МИД Василий Боднар выразил убеждение, что Россия продолжит угрожать силой и применять ее на Донбассе пока Украина не получит членство в НАТО. Об этом свидетельствует продолжающаяся эскалация на востоке страны.