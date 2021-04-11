Наемники "Л/ДНР" обстреляли ВСУ из минометов, есть погибший и раненый

Российско-оккупационные войска в течение суток 10 апреля десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения. В результате вражеского огня украинский военнослужащий получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

При этом еще один воин из состава Объединенных сил тоже получил пулевое ранение, к счастью, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, состояние его здоровья – средней степени тяжести. Об этом информируют в Facebook штаб ООС и оперативно-тактической группировки "Север", командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска совершили обстрел наших позиций:

недалеко от населенного пункта Пищевик – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов;

в пригороде поселков Пески и Широкино – из стрелкового оружия;

у Авдеевки и Каменки – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" ВФ РФ обстреливали позиции украинских защитников:

недалеко от поселка Майорское – с ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

вблизи Золотого-3 – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг смертельно ранил защитника Украины именно во время обстрела в районе ответственности ОТУ "Север". В частности, ночью 10 апреля, когда "Л/ДНР" совершили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ. В то же время в районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское ВСУ зафиксировали пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ беспилотник противника был вовремя подавлен.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. По состоянию на 07:00 воскресенья, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи Reuters написали, что РФ сосредоточила у украинской границы свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу. Издание сослалось на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремля – все они уверяют, что стягивание армии якобы не является подготовкой к вторжению.