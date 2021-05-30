Наемники "Л/ДНР" обстреляли позиции ВСУ и мирные районы на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. Враг прибегнул к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения, а также ударил по мирных районах.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников и мирного населения нет. Об этом информирует штаб ООС в Facebook. Известно, что враг понес потери.

Так, в течение 29 мая российско-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ:

Неподалеку Новозвановки – из минометов 120-го калибра и противотанковых ракетных комплексов;

вблизи поселка Майорск – из противотанковых ракетных комплексов;

дважды возле Новгородского – из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов;

в районе Причепиловки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Видео дня

Также враг совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса.

Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. По состоянию на 07:00 воскресенья, 30 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Telegram-канале сообщил, что потери российско-оккупационные войска за 29.05.2021 г. потеряли одного человека – санитарные ("300"), из 2 ОМСБр 2 АК, не боевой, обстоятельства уточняются. Кроме того, по уточненным данным, 28 мая в рядах врага была еще одна санитарная потеря – в 4 ОМСБр 2 АК, не боевой, подрыв на НВУ.

Как сообщал OBOZREVATEL: