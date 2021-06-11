Наемники "Л/ДНР" на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов и ранили воина

Российские наемники из незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" на Донбассе за прошедшие сутки 12 раз прибегли к нарушению тишины и еще дважды до утра пятницы. В результате вражеских обстрелов ранение получил военный из состава Объединенных сил.

К счастью, защитнику оказали необходимую медпомощь, он находится в больницы, медики оценивают его состояние как средней тяжести. О ситуации на фронте проинформировал штаб ООС на официальной Facebook-странице.

Так, в течение 10 июня российско-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ:

неподалеку Шумов – из минометов 82-го калибра;

возле Новгородского – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Видео дня

вблизи Причепиловки – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза в районе Водного на Приазовье – со станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Водяного, что у Донецка , – со станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Старогнатовки – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в направлении Луганского – со станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Песков – со стрелкового оружия.

В ответ на враждебные действия украинские военнослужащие тоже открывали огонь. Вместе с тем уже по состоянию на 07:00 11 июня оккупанты еще дважды нарушили "тишину" на Донбассе. Опять же возле Водяного недалеко от Донецка они стреляли из минометов 82-го калибра, а в направлении Опытного – из ручных противотанковых гранатометов.

В результате этих враждебных действий боевых потерь в рядах ООС нет. Украинская сторона СЦКК обо всех нарушениях со стороны наемников РФ сообщила СММ ОБСЕ.

Сейчас наши военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения ООС и продолжают соблюдать режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня в районе проведения операции Объединенных сил погибла военнослужащая ВСУ – 22-летняя лейтенант Карина Шемчук. Она была заместителем командира роты по морально-психологического обеспечения 128-й ОГШБр.