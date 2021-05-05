Наемники "Л/ДНР" на Донбассе атаковали ВСУ из воздуха

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, и еще раз – с начала 5 мая.

Боевых потерь среди наших защитников нет, украинским воинам удалось уничтожить вражеский БПЛА. О ситуации на фронте проинформировал в Facebook штаб Операции Объединенных сил. Известно, что наемники "Л/ДНР" потеряли трех человек.

В частности, 4 мая вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций:

вблизи Водяного – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра;

дважды у Красногоровки – из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов;

возле Луганского – из гранатометов различных систем.

Кроме этого, в районе н. п. Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Украинские защитники своевременно подавили беспилотник средствами РЭБ.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 07:00 среды, 5 мая, российские оккупанты нарушили "тишину" неподалеку Майорска, открыв огонь по ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как уточнил в Twitter офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим, оккупанты за прошедшие сутки потеряли трех человек: безвозвратные ("200") – 2 (1 – 9 ОМСП 1 АК, не боевой, неосторожное обращение с оружием, 1 – 9 ОМСП 1 АК, а не боевой, в результате подрыва на НПП); санитарные ("300") – 1 из 4 ОМСБр 2 АК, не боевой, подрыв на НВП).

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