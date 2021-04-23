Наемники "ДНР" попали снарядом во двор с тремя детьми. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Последствие обстрела Торецка

Российские террористы "ДНР" во время обстрела 22 апреля попали снарядом во двор, где живет семья с тремя детьми, двое из которых – несовершеннолетние.

Фотодоказательства преступления оккупантов обнародовала пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook. Воины уточнили, что под вражеский удар попало домовладение мирных жителей города Торецк в Донецкой области.

Там проживает мать Ольга с тремя дочерьми: 9-летней Виолеттой, 14-летней Софией и 18-летней Маргаритой.

Снаряд террористов разрушил двор в Торецке
Террористы "ДНР" попали во двор, где живет трое детей
Последствия взрыва снаряда "ДНР" в Торецке
Снаряд террористов "ДНР" разрушил забор

"Они (немцы. – Ред.) – нелюди. Они воюют не только с кладбищами и покойниками. Вечером, около 23 часов, с позиций российско-оккупационных войск, к которым около 2 тысяч метров, прилетел снаряд. Они воюют с гражданским населением. На этот раз повезло, слава Богу, живы и здоровы. Россия убивает. Россия – враг", – написали украинские воины.

Напомним, перед этим российские террористы "ДНР" устроили обстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) окрестностей кладбища поселка Пивничне Донецкой области. В этот момент мирные люди убирали там на могилах родных. Ракета разорвалась всего в нескольких десятках метров от них.

Осколки от забора после взрыва российского снаряда разлетелись на несколько метров
Чудом при взрыве снаряда "ДНР" никто не пострадал
Место взрыва снаряда российских оккупантов на Донбассе
Осколки от российского снаряда, который прилетел во двор жителей Торецка
Россияне запустили снаряд по двору мирных жителей Торецка

Обстрел на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате один наш защитник погиб от осколочного ранения. С начала новых суток, 23 апреля, враг нарушил режим тишины еще трижды.

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