Наемники "ДНР" попали снарядом во двор с тремя детьми. Фото

Российские террористы "ДНР" во время обстрела 22 апреля попали снарядом во двор, где живет семья с тремя детьми, двое из которых – несовершеннолетние.

Фотодоказательства преступления оккупантов обнародовала пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook. Воины уточнили, что под вражеский удар попало домовладение мирных жителей города Торецк в Донецкой области.

Там проживает мать Ольга с тремя дочерьми: 9-летней Виолеттой, 14-летней Софией и 18-летней Маргаритой.

"Они (немцы. – Ред.) – нелюди. Они воюют не только с кладбищами и покойниками. Вечером, около 23 часов, с позиций российско-оккупационных войск, к которым около 2 тысяч метров, прилетел снаряд. Они воюют с гражданским населением. На этот раз повезло, слава Богу, живы и здоровы. Россия убивает. Россия – враг", – написали украинские воины.

Напомним, перед этим российские террористы "ДНР" устроили обстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) окрестностей кладбища поселка Пивничне Донецкой области. В этот момент мирные люди убирали там на могилах родных. Ракета разорвалась всего в нескольких десятках метров от них.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате один наш защитник погиб от осколочного ранения. С начала новых суток, 23 апреля, враг нарушил режим тишины еще трижды.