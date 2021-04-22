Наемники "ДНР" обстреляли из ПТУРа окрестности кладбища. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Обстрел террористами кладбища на Донбассе

Российские террористы "ДНР" устроили обстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) окрестностей кладбища поселка Пивничное Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" на своей странице в Facebook и обнародовала фотодоказательства преступления оккупантов. Защитники отметили, что в момент обстрела на кладбище находились местные жители.

Террористы "ДНР" обстреляли из ПТУРа окремтности кладбища в Пивничном
Ракета разорвалась в нескольких десятках метров от кладбища в Пивничном
В момент детонации ракеты от ПТУРа на кладбище были гражданские люди
Террористы "ДНР" атаковали кладбище, когда люди убирали там на могилах родных

"Кладбище. Гражданские убирают могилы родных. Утро, около 10 часов. ПТУР от российских оккупантов в нескольких десятках метров от кладбища "Новое Сиверянское" на окраине Пивничного. С кем они воюют? С кладбищами и покойниками? Россия убивает. Россия – враг", – отметили украинские воины.

Кладбище "Новое Сиверянское" на окраине Пивничного
Российские оккупанты выпустили ракету по кладбищу, где были мирные люди
Вход на кладбище "Новое Сиверянское"

Напомним, ранее воины 10 горно-штурмовой бригады рассказали, что террористы на Донбассе атакуют ВСУ и мирное население минами, которые невозможно обезвредить без подрыва. Речь идет о противопехотных ПОМ-2, запрещенных Оттавской конвенцией.

Такими же минами оккупанты забросали один из гражданских домов в Зайцево. Кроме того, они нарисовали на носителе боеприпаса нацистскую символику и надпись "Наша земля Украина", чтобы дискредитировать украинскую армию.

Пост об обстреле кладбища террористами "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля российский наемник на Донбассе выстрелил из автомата в 15-летнюю девочку. При этом оккупанты попытались преподнести собственное преступление как "провокацию ВСУ".

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