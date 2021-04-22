Наемники "ДНР" обстреляли из ПТУРа окрестности кладбища. Фото

Российские террористы "ДНР" устроили обстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) окрестностей кладбища поселка Пивничное Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" на своей странице в Facebook и обнародовала фотодоказательства преступления оккупантов. Защитники отметили, что в момент обстрела на кладбище находились местные жители.

"Кладбище. Гражданские убирают могилы родных. Утро, около 10 часов. ПТУР от российских оккупантов в нескольких десятках метров от кладбища "Новое Сиверянское" на окраине Пивничного. С кем они воюют? С кладбищами и покойниками? Россия убивает. Россия – враг", – отметили украинские воины.

Напомним, ранее воины 10 горно-штурмовой бригады рассказали, что террористы на Донбассе атакуют ВСУ и мирное население минами, которые невозможно обезвредить без подрыва. Речь идет о противопехотных ПОМ-2, запрещенных Оттавской конвенцией.

Такими же минами оккупанты забросали один из гражданских домов в Зайцево. Кроме того, они нарисовали на носителе боеприпаса нацистскую символику и надпись "Наша земля Украина", чтобы дискредитировать украинскую армию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля российский наемник на Донбассе выстрелил из автомата в 15-летнюю девочку. При этом оккупанты попытались преподнести собственное преступление как "провокацию ВСУ".