Наемник РФ выстрелил из автомата в 15-летнюю девочку на Донбассе – разведка

В воскресенье, 18 апреля, российский наемник на Донбассе выстрелил из автомата в гражданскую 15-летнюю девочку. В то же время оккупанты пытаются преподнести преступление как "провокацию ВСУ".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны. Разведчикам удалось перехватить разговор оккупантов.

Отмечается, что преступление против гражданского лица совершил военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса российско-оккупационных войск.

После совершенного он предпринял попытку скрыться. Однако преступника задержали пророссийские наемники вблизи населенного пункта Счастье на Луганщине. Доказательством этого стал перехваченный телефонный разговор боевиков.

По информации ГУР МО Украины, некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Скрывая свое участие в пытках и убийствах, оккупанты прибегают к провокациям и обвиняют в обстрелах мирного населения ВСУ", – отметили в ГУР Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали фейк о наступлении ВСУ на Донбассе. Оккупанты заявили, что в результате взрыва якобы погиб ребенок и получила ранения женщина.