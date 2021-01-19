Наемник "ДНР" с Полтавщины всплыл в больничной сводке

В сеть попали новые документы террористов "ДНР", перехваченные в сети. В одной из медицинских сводок засветилось имя наемника оккупантов Вадима Банченко, который живет в Донецке, но родом из Полтавской области.

Соответствующую информацию обнародовали на своих страницах в Twitter и Facebook офицеры Вооруженные силы Украины Сергей Нещадим и Анатолий Штефан (Штирлиц). Отмечается, что боевик уже внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

"Знакомьтесь! Банченко Вадим Петрович, 28.06.1986, Донецк, Кировский район, Пинтера, 48-2, помещен на лечение в ЦГКБ №1 города Донецка. Вадим лежал в больничке и опубликовал жалостливое фото, где тосковал о своем местонахождении. Не тоскуй, Петрович, всех найдут!" – написал Нещадим.

"Предатель служит во благо "республики" в "МВД ДНР". "ВКонтакте" в друзьях по фильтру "коллеги" нашли много ему подобных, половина которых уже есть у нас на заметке, а остальных – добавим. Нравится, как они шифруются касательно места работы, особенно варианты "мясокомбинат" и "Корпорация монстров". Такое ощущение, что их подсознание работает против них", – добавил Штефан.

Согласно досье на Банченко на "Миротворце", он проживает в Донецке, но родом из села Тарасовка, Карловского района, Полтавской области. До предательства и перехода на сторону оккупантов он работал в милиции Донецка – в отделе борьбы с незаконным оборотом наркотиков (прапорщик).

Как сообщал OBOZREVATEL: