НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка на взятке $100 тысяч – СМИ

Во вторник, 6 апреля, НАБУ задержало Юрия Зонтова – брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.

Как сообщает "Слідство інфо", сейчас в здании ОАСК детективы НАБУ проводят следственные и процессуальные действия.

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в Телеграм-канале сообщил, что по предварительной версии, деньги предназначались для самого Вовка.

Журналист Олег Новиков в Телеграме добавил, что деньги якобы должны были передать именно Вовку. Также ранее в НАБУ предполагали, что брат главы ОАСК помогал ему обогащаться на сделках с ценными бумагами.

Также сам Вовк в Facebook подтвердил, что в здании суда проходят обыски.

Напомним, что главу ОАСК Павла Вовка подозревают в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в работу государственных деятелей и злоупотреблении влиянием.

1 февраля детективы НАБУ зачитали Вовку ходатайство об отстранении его от должности. Правоохранителям пришлось идти за судьей несколько километров, поскольку тот отказывался слушать или брать какие-то документы.

3 февраля Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод главы ОАСК. Решение судья ВАКС Андрей Бицюк тогда принял со второй попытки.

8 февраля Вовка не смогли принудительно доставить на заседание Высшего антикоррупционного суда, потому что не нашли его.

Позже Высший совет правосудия решил привлечь судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал представление законопроектов, которые должны урезать полномочия Окружного административного суда Киева.