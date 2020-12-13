НАБУ взялось за 'слугу народа' Куницкого после расследования журналистов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) взялось за расследование деяний депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого. Его заподозрили в превышении властных полномочий в интересах связанного с ним частного бизнеса.

Уголовное производство относительно экс-блогера, известного под псевдонимом ZPSanek, детективы начали после выхода о нем программы "Схемы", информирует "Радио Свобода". Деталей в НАБУ пока не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

Известно, что Бюро зарегистрировало производство по статье 368 Уголовного кодекса Украины, – "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды".

Параллельно собственную проверку по Куницкому провело и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК). Специалисты увидели в действиях нардепа "совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов".

"По результатам мониторинга и контроля нашли подтверждение отдельные факты, приведенные в сообщении общественной организации "Центр противодействия коррупции", свидетельствующие о совершении народным депутатом Куницким А. А. правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в ответе НАЗК.

Согласно этой статье, нардепу грозит штраф в размере 200-400 необлагаемых минимумов доходов граждан. А после решения суда нарушителя должны также внести в реестр коррупционеров.

В Нацагентстве отмечают, что уже вызывали Куницкого для составления протокола, однако он не появился. Вместе с тем протокол об административном правонарушении на него там составить и не смогут, поскольку НАЗК потеряло соответствующие функции после решения Конституционного суда.

Сам нардеп на запросы журналистов прокомментировать ситуацию не отреагировал.

Напомним, что народного депутата Александра Куницкого заподозрили в попытке отменить сертификацию автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) и лоббировании интересов "Украинской газомоторной ассоциации". В ответ он заявил, якобы не отстаивает чьи-то конкретные интересы, а лишь хочет сделать стоимость сертификации ниже.

В ходе расследования журналисты выяснили, что ассоциация "Автоентерпрайз", чьи интересы представляет депутат, связана с харьковскими предпринимателями, которые ведут бизнес в России.

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