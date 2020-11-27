НАБУ выявило влияние членов Высшего совета правосудия на дела Злочевского

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило "противоправное влияние" членов Высшего совета правосудия (ВСП) на криминальные производства, фигурантом которых является бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Как сообщается на сайте НАБУ, речь идет о двух делах против Злочевского – о выдаче должностными лицами Минэкологии специальных разрешений на пользование недрами и о попытке дать взятку руководителям НАБУ и САП за закрытие дела о вероятной причастности министра к завладению средствами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку", и легализации этих средств.

По данным бюро, ВСП отказалась дать разрешение на привлечение к ответственности судьи Соломенского райсуда Киева, которая ограничила сроки проведения следственных действий по делу о спецразрешениях.

В рамках расследования другого уголовного производства детективы получили сведения о возможном получении взяток членами ВСП и судьей. По этим фактам начато отдельное досудебное расследование.

НАБУ опубликовало часть переписки, которая "может свидетельствовать о сговоре судьи Соломенского райсуда Киева, адвокатов по делу по факту незаконных действий должностных лиц Минэкологии и членов ВСП, в результате которого судьи удалось избежать привлечения к ответственности".

Из переписки следует, что судья, вероятно, обратилась к адвокатам за помощью в решении ситуации с вышеупомянутой жалобой НАБУ. Проблему решили, предоставив представителям ВСП $50 тыс. взятки, из которых $20 тыс. дали адвокаты, а $30 тыс. судья.

"С этой же переписки следует, что эта же судья могла получить неправомерную выгоду в $150 тыс. за решение об ограничении сроков следствия НАБУ по делу о выдаче разрешений", – говорится в сообщении.

Также среди материалов переписки детективы обнаружили документ, в котором указывалось на необходимость непривлечение судьи Соломенского райсуда к ответственности.

В НАБУ отметили, что документ отправлен 25 марта, то есть за несколько месяцев до принятия аналогичного по содержанию решения ВСП, что "может свидетельствовать о согласовании действий ВСП с лицами, приближенными к экс-министру экологии".

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