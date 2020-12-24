НАБУ вручило скандальному судье Вовку повестку в Антикоррупционный суд
Объявленному в розыск главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционной суд для избрания меры пресечения.
Это произошло вечером 23 декабря прямо во время корпоратива, на котором чиновник находился в качестве приглашенного гостя. Об этом сообщает Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Отмечается, что празднование организовывал экс-народний депутат, президент одного из юридических вузов Украины.
"На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость", – уточнили в НАБУ.
Повестку Вовку лично вручили детективы Бюро. Они, в частности, сообщили, что его ждут 5 января 2021 года на следующем судебном заседании. Примечательно, что во время зачитывания ему основания для вызова в суд, Вовк убегал от детективов и "спрятался" от них в авто.
По информации экс-снардепа Сергея Лещенко, событие произошло во время новогоднего корпоратива у политика Сергея Кивалова в киевском филиале его одесского университета.
"К слову, на праздновании был и председатель Конституционного суда Александр Тупицкий", – написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в частности его председателя.
Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а сообщение о подозрении не получал.
1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка с должности.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу ОАСК Павла Вовка. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины.