НАБУ вручило скандальному судье Вовку повестку в Антикоррупционный суд

Объявленному в розыск главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционной суд для избрания меры пресечения.

Это произошло вечером 23 декабря прямо во время корпоратива, на котором чиновник находился в качестве приглашенного гостя. Об этом сообщает Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Отмечается, что празднование организовывал экс-народний депутат, президент одного из юридических вузов Украины.

"На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость", – уточнили в НАБУ.

Повестку Вовку лично вручили детективы Бюро. Они, в частности, сообщили, что его ждут 5 января 2021 года на следующем судебном заседании. Примечательно, что во время зачитывания ему основания для вызова в суд, Вовк убегал от детективов и "спрятался" от них в авто.

По информации экс-снардепа Сергея Лещенко, событие произошло во время новогоднего корпоратива у политика Сергея Кивалова в киевском филиале его одесского университета.

"К слову, на праздновании был и председатель Конституционного суда Александр Тупицкий", – написал он в своем Telegram-канале.

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