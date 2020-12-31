НАБУ: Суд и Офис генпрокурора пытаются защитить Злочевского

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвинило Офис генпрокурора и Печерский суд столицы в том, что министр времен Виктора Януковича может избежать ответственности за тяжкое коррупционное преступление.

Об этом говорится в заявлении НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Речь идет об экс-министре экологии и природных ресурсов Украины Николае Злочевском (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Антикоррупционные органы заявили о "беспрецедентном сопротивлении" со стороны отдельных лиц Офиса генпрокурора и Печерского суда в указанном деле.

Злочевский в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 года организовали подкуп руководителей НАБУ и САП, чтобы те закрыли уголовное производство по подозрению бывшего министра в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования частного "Реал Банка", подчеркнули в заявлении.

Детективы НАБУ разоблачили пособников экс-чиновника в июне 2020 года, сразу после предоставления ими взятки в $5 млн в интересах Злочевского. Это крупнейшая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям, отметили в НАБУ.

Расследование по делу завершилось в начале декабря 2020 года. Собранные доказательства признаны достаточными для направления дела в суд, сторона защиты получила материалы для ознакомления, говорится в сообщении.

Несмотря на это, в НАБУ заявили, что Печерский районный суд города Киева 24 декабря 2020 года тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал генерального прокурора забрать производство у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования.

"Вынуждены констатировать, что вместо противодействия незаконным действиям суда Офис генерального прокурора способствует их легитимизации. Такого количества явно незаконных действий органов и органов судебной власти мы не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов", – говорится в заявлении бюро.

По мнению антикоррупционеров, передача дела в другой орган досудебного расследования может привести к тому, что "топ-чиновник, уличенный в совершении коррупционного преступления, избежит ответственности".

Также НАБУ и САП выложили видео, в котором рассказали о ходе и завершении расследования дела о взятки правоохранителям в интересах Злочевского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

НАБУ 12 июня задержало несколько человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, во время передачи взятки в размере $5 млн.

По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также был директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.

Журналист уточнил, что деньги чиновник налоговой передавал Евгению Шевченко, который уже сотрудничал с НАБУ по громким уголовным делам.

В машине Ильяшенко обнаружили миллион долларов, который, как отмечает Бутусов, был передан ему за посредничество.