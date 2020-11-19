НАБУ провалило операцию по аресту на взятке 'слуги' Халимона, – Бутусов

Национальное антикоррупционное бюро провалило операцию по аресту депутата от "Слуги народа" Павла Халимона, пойманного на взятке в деле по сотрудничеству с ГП "Ивковцы" на Черниговщине.

Об этом написал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, напомнив расследование программы "Схемы" о коррупционном скандале, который, по его мнению, не получил необходимого резонанса в медиапространстве. Он подробно рассказал, почему нардеп до сих пор никак не наказан и в чей карман пошли 5 миллионов долларов за урожай с аренды аграрного госпредприятия.

Как известно, расследователи выяснили, что глава областной парторганизации, "слуга народа" Халимон вымогал взятку у арендатора, бывшего депутата от "БПП". Переговоры велись в Офисе президента, в личном кабинете внештатного советника ОП. А позже арендатор земли обратился в НАБУ с записями разговора со "слугой", которые четко указывают на попытку вымогательства. Далее Бюро открыло дело, но сразу задержать на взятке Халимона не могло – для этого нужна была санкция генерального прокурора.

"Какой крутой сюжет, вы только оцените – это же просто портрет эпохи!.. Они борются за контроль над землей госпредприятия, которую задешево можно взять в аренду – если у тебя есть крутая политическая крыша… Сразу после обращения за санкцией на арест "слуга народа" получает сигнал и перестает брать трубку, операция провалена (привет, личный контроль президента и пожизненное заключение для коррупционеров)", – подчеркнул Бутусов.

Он указал на ключевые фрагменты этой "драмы, которая пока совершенно сходит с рук высокопоставленному схемщику – "слуге народа".

"Слуга народа" Павел Халимон является доверенным лицом президента Владимира Зеленского и главой партийной организации в Черниговской области. В этом крае активно развивается большое госпредприятие "Ивковцы", 5 тысяч гектаров земли которого была взята в аренду структурами бывшего нардепа от "Блока Петра Порошенко" Олегом Дмитренко, который на местных выборах-2020 был кандидатом в депутаты партии "За майбутнє", близкой к олигарху Игорю Коломойскому.

Факты от Бутусова:

Халимон – тоже аграрный бизнесмен, и в июле 2020-го он решил взять "Ивковцы" под свой контроль, как раз накануне сбора урожая;

для этого на пост замдиректора ГП "Ивковцы" он поставил директора своей компании "Прометей-Газ" Инну Лещенко;

по оценкам Дмитренко, чистая прибыль после сбора урожая этого года, который он выращивал в "Ивковцах", составляет около 80 миллионов гривен – "огромный куш, который достаточно просто собрать";

на контроле госпредприятий по-прежнему основана политическая коррупция власти, "бизнесмены рвутся во власть просто чтобы отжать у государства дешевую аренду земли, и без всяких инвестиций в экологию, без больших затрат, собирать урожаи и получать сверхприбыли без особого риска";

Халимон требует от Дмитренко своей доли – по словам последнего, 50%, то есть 40 миллионов гривен;

15 июля Халимон для демонстрации своей власти приглашает Дмитренко на встречу прямо в Офис президента. Она происходит в кабинете 350.

"Это кабинет Бориса Баума, советника заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. Баум – темная личность, работавший в структурах российского бизнеса, который внезапно стал куратором игорного бизнеса в системе ОП, настолько близким к самому Зеленскому и его окружению, что ему дали кабинет рядом с главой государства! Представляете, какие лоббисты у "игорки"!" – возмутился журналист.

Он отметил, что в тот кабинет Халимон вызвал и "слугу народа" Андрея Мотовиловца – оба факт встречи с Дмитренко подтвердили.

"Хотя с какой стати народный депутат вообще смеет вести переговоры по аренде земли госпредприятия в Офисе президента? С какой стати – причем тут народный депутат к аренде земли? Если депутат видит правонарушение, он не договаривается о сотрудничестве с бизнесменом, а подает обращение в правоохранительные органы!" – заявил Бутусов.

Известно, что 19-22 июля Халимон, его доверенное лицо Сергей Селютин и Дмитренко несколько раз встречались и созванивались. Как подчеркивает журналист, из записанных разговоров ясно, что говорили они о получении от Дмитренко неких бумаг, а также требовали "хотя бы 10% сразу". По словам Дмитренко на записях, это было очень много – половина урожая.

Ссылаясь на расследование "Схем", Бутусов отметил, что 21 июля арендатор Дмитренко с записями указанных разговоров обратился в Национальное антикоррупционное бюро. При этом детективы не колебались, было официально заявлено, что "Изучение аудиозаписей подтвердило указанные в заявлении о совершении уголовного преступления обстоятельства вымогательства неправомерной выгоды в сумме 40 миллионов гривен народным депутатом Украины".

Так Бюро начало готовить операцию по задержанию Халимона при получении взятки. Уже 22 июля Дмитренко должен был под контролем силовиков передать деньги, а "слугу" и всех вымогателей должны были задержать с поличным.

"Казалось бы, "слуги народа" проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности, президент Зеленский постоянно об этом говорит, вперед! Но... на самом деле это обман – неприкосновенность-то не отменили, "слуги" вписали в закон норму, что НАБУ может задержать депутата только с санкции генерального прокурора, которого назначает президент Зеленский", – уточнил журналист.

Утром 22 июля НАБУ обратилось за санкцией на арест Павла Халимона в Офис генпрокурора. Однако уже после обеда подозреваемый перестал брат трубку, а на следующий день в компаниях Дмитренко прошли обыски полиции. Напомним, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заблокировала расследование относительно народного депутата от "Слуги народа" Павла Халимона, который требовал взятку.

"Операция по аресту взяточника, который решает свои дела в кабинете Баума в самом офисе президента оказалась провалена. Сотрудники НАБУ, с которыми я общался, уверены – произошла утечка информации, и кто-то очень влиятельный на самом верху спас главу "слуг" Черниговской области Халимона от позорного ареста накануне местных выборов. Обратите внимание, какой напряженный июль 2020-го был у Офиса президента – провалили операции ГУР МО в Донецке, провалили операцию по задержанию "вагнеровцев", провалили операцию НАБУ по задержанию народного депутата", – подчеркнул Бутусов.

По его словам, Халимон в итоге отомстил Дмитренко, так как весь урожай, выращенный арендатором, убрали уже новые руководители госпредприятия. При этом, куда пошли средства от сбора урожая, "ни Халимон, ни Баум, ни Тимошенко не сообщили".

"А ведь могли бы сказать, что перечислили на борьбу с коронавирусом или на постройку дорог. Но нет. Дмитренко продолжает борьбу за урожай, а на земле "Ивковцев", очевидно, уже новый арендатор", – указал журналист.

Самым циничным в этой истории он назвал то, что ни фракция "Слуги народа", ни президент Владимир Зеленский, которые "много и красноречиво рассказывают о своей готовности бороться с коррупцией" и даже спрашивают граждан, надо ли коррупционеров осуждать на пожизненные сроки, сегодня просто молчат.

Ведь в итоге Халимон на пресс-конференции опроверг все обвинения в его адрес, хотя "улики и факты" встречи с Дмитренко признал.

"Но с какой стати он обсуждает аренду, и с какой стати его помощник требует им что-то передать о арендатора? Неужели антикоррупционный комитет ВР, фракция "слуг", правоохранительные органы так просто позволят народному депутату откровенно использовать свое служебное положение для решения коммерческих вопросов? Неужели это не есть очевидная коррупция, которая недостойна ни статуса депутата, ни статуса главы партийной организации? В чей карман пошли 80 миллионов чистой прибыли от собранного урожая? Новая власть рейдернула прошлую, и если вот так искренне улыбаться рядом с Первым (ссылка на фото Халимона с Зеленским. – Ред.), и быть высокопоставленным "слугой", то тебя будут отмазывать даже от НАБУ..." – подытожил Бутусов.

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