НАБУ пришло с обысками в Минкультуры: стали известны причины

Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в одно из помещений Министерства культуры и информационной политики Украины из-за дела, связанного с разрешительными документами.

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры. Сотрудники НАБУ обыскивают Директорат культурного наследия и музеев.

"Уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году, тогда МКИП еще не было создано", – сказано в сообщении.

В Минкульте подчеркнули, что готовы максимально содействовать расследованию дела и сотрудничать со следствием.

НАБУ пока не предоставило официальных комментариев по поводу дела, в рамках которого проводят обыски.

Директорат культурного наследия является самостоятельным структурным подразделением аппарата Минкультуры, которое занимается вопросами недвижимого и нематериального культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по делу о взятках строительной компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.