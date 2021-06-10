НАБУ пришло с обысками в больницы 'Укрзалізниці' из-за закупки ПЦР-тестов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг, 9 июня, пришло с обысками в больницы "Укрзалізниці". Следственные действия проходят по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

Об этом сообщили в пресс-служба "Укрзалізниці". В компании отметили, что предоставили доступ ко всем помещениям, предусмотренным постановлением суда для проведения обысков.

Как рассказали в УЗ, должностные лица филиалов "Центр охраны здоровья" АО "Укрзалізниця" подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам. Речь идет о периоде с сентября по декабрь 2020 года.

"В то время указанные закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности АО "Укрзалізниця ". Материалы о возможном нарушении было передано правоохранителям", – сказано в сообщении.

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Как сообщило издание "Украинская правда" с ссылкой на источники, речь идет о завладении деньгами, выделенными на лечение пациентов с COVID-19. Это якобы 60 млн грн.

"Правоохранители расследуют завладение 60 млн гривен. Эти деньги Национальная служба здоровья выделила больницам "Укрзалізниці". Однако, по данным следствия, заведения не лечили больных с COVID-19", – написало издание.

Напомним: в начале апреля глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что больница УЗ в Харькове в марте получила 60 млн на закупку кислорода, однако средства потратили не по назначению. Руководство больницы объяснило, что из-за существующей иерархии они якобы не могут самостоятельно распоряжаться средствами.

По словам Радуцкого подобные ситуации происходят во многих городах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе генпрокурора Украины объявили о подозрении служащему УЗ, которому инкриминируют растрату 750 тысяч гривен на строительных работах на Пригородном вокзале Киева. Он перечислил деньги предприятию с признаками фиктивности.