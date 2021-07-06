НАБУ передало в суд дело о хищении при строительстве блиндажей в зоне ООС

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированное антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о хищении при строительстве блиндажей в зоне ООС на Донбассе.

Речь идет об обвинительных актах в отношении генерал-лейтенанта в отставке и чиновника Донецкой областной государственной администрации, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба САП (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в результате действий этих лиц государство потеряло 2,87 миллиона гривен, а военные в зоне ООС не получили надлежащих фортификационных сооружений, способных их защитить. Вместо железобетонных плит с армированием для блиндажей были использованы обычные металлические контейнеры, которые не способны защитить жизнь военных во время боевых столкновений.

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