НАБУ отреагировало на решение ОАСК об увольнении Сытника

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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НАБУ отреагировало на решение ОАСК об увольнении Сытника

Национальное антикоррупционное бюро собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева, обязывающее директора НАБУ Артема Сытника покинуть его должность.

Соответствующее постановление детективы связывают с тем, что судей якобы уличили в злоупотреблениях и попытке захвата власти. Об этом информирует пресс служба ведомства.

"Решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель – заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций являются таковыми, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству", – говорится в сообщении.

В Бюро подчеркивают, что ведомство расценивает решение ОАСК как вмешательство в свою работу и обжалует его.

Там убеждены, что фактически речь идет об очередной попытке отстранить от должности директора НАБУ и превратить орган на управляемую "карманную" структуру.

Отмечается, якобы это может стать причиной полной блокировки расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти.

В НАБУ напомнили, что уволить их директора могут только на основании закона "О Национальном антикоррупционном бюро", а сейчас таких, подчеркивают, не существует. Поэтому Артем Сытник продолжит выполнять свои полномочия, а Бюро – работать в штатном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию об увольнении с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, а также о решении изъятия фамилии должностного лица из реестров как руководителя антикоррупционного органа 27 октября подтвердила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК).

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