НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного админсуда Павла Вовка.

Об этом сказано на сайте НАБУ. Вовк подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст.109, ч.2 ст.369−2, ч.2 ст.344 Уголовного кодекса Украины.

"В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя.

Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создавали искусственные препятствия в их работе.

Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.