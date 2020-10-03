НАБУ могло коррумпировать экспертов в деле "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро без конкурса в течение года заказывало частной ООО "Экспертная группа Эс Энд Ди" Ирины Педь услуги на сумму 520 тыс. гривен, после чего этой компании было поручено провести экспертизу в деле "Роттердам+".

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Ирина Одинец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Национальное антикоррупционное бюро без конкурса в течение 2020 года заказывало частной ООО "Экспертная группа Эс Энд Ди" Ирины Педь услуги на сумму 520 тыс. гривен, после чего этой компании в срочном порядке было поручено провести экспертизу в деле "Роттердам+". Очень показательно, что НАБУ заказами в 30-50 тыс. гривен обходит конкурсную процедуру и заказывает экспертизы, исследования, справки одному и тому же частному эксперту и платит за это деньги налогоплательщиков", – сообщила адвокат.

Вывод заказанной у Ирины Педь экспертизы был представлен детективами НАБУ 2 октября. В этом выводе эксперт подтверждает якобы "убытки" от формулы "Роттердам+" в ранее озвучиваемом НАБУ размере – 39,9 млрд грн.

"Давайте поразмыслим, что это за "взаимовыгодное сотрудничество или чем так завинил эксперт". Вывод заказанной у Ирины Педь экспертизы был подан в ВАКС якобы представителем Чумака в день его выхода. Напрашивается вопрос, это же как тесно сотрудничает НАБУ, эксперт, Чумак, что такая оперативность?" – отметила адвокат.

По данным системы ProZorro, официально контракт с ООО "Экспертная группа Эс Энд Ди" Ирины Педь был обнародован на ProZorro 2 октября спустя 35 минут, после того как представителями НАБУ было объявлено о такой экспертизе в суде.

Напомним, дело "Роттердам+" закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. За 3,5 года детективы НАБУ не смогли найти каких-либо доказательств вреда от формулы.

4 государственных научно-исследовательских института, 10 украинских и международных экспертных учреждений подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы "Роттердам+".

11 августа 2020 г. отсутствие каких-либо убытков от формулы подтвердила финальная комплексная экспертиза СБУ, после чего прокурор и постановил закрыть дело.

Это решение прокурора подтвердил Офис Генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд, который 24 сентября признал решение о закрытии дела полностью законным и обоснованным.

Спустя месяц после закрытия дела и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом, НАБУ сообщило о получении некой экспертизы от частного лица, которая якобы подтверждает 40 млрд грн "убытков" от действия формулы.

Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов уже закрытого расследования задним числом и обратились в ГБР.