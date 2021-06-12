На Житомирщине женщина родила дома: девочка умерла, мать спрятала тело

В Житомирской области 37-летняя женщина родила дома ребенка, однако вскоре после родов малыш умер. Мать завернула тело новорожденной в одеяло и спрятала в подсобном помещении. У самой же роженицы началось сильное кровотечение, она обратилась за помощью к врачу.

Женщину с сильной кровопотерей госпитализировали, однако она отказывалась говорить, где ребенок, поэтому медики сообщили о происшествии правоохранителям, передает ТСН. Полицейские обнаружили умершую девочку в доме, а эксперты предварительно подтвердили, что она родилась живой.

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О том, что местная жительница была беременна, не знали ни односельчане, ни муж и мать женщины. Отметим, что у нее уже есть трое детей 4, 8 и 12 лет. В селе о семье не говорят ничего плохого, по словам людей, родители честно работали, не злоупотребляли алкоголем и заботились о малышах.

"Никто из ее окружения не подтвердил факт беременности, так что есть предположение, что она ее скрывала", – сообщила спикер Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

В полиции открыли уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, чтобы установить, почему умер младенец. Выводов ждут и в Службе по делам детей.

Родственники женщины до сих пор не выходят из дома, потому что не могут прийти в себя после трагедии. Состояние здоровья роженицы улучшилось, но она до сих пор в больнице. Дети пары временно проживают с бабушками.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в селе Воеводском Николаевской области сотрудники Нацполиции нашли 2-летнюю Олю Шевчук, об исчезновении которой сообщили родители накануне вечером.