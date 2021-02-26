На Житомирщине женщина пошутила, что убила соседа: копы нашли тело возле ее дома

В Житомирской области двое мужчин во время конфликта при застолье до смерти избили односельчанина и попытались скрыть преступление – спрятали тело в сарае.

Владелица этого жилья заявила копам, что убила соседа, но когда те приехали, сказала, что пошутила. Событие несколько дней назад произошло в поселке Мирополь Житомирского района, информирует ГУ Нацполиции в области.

"Полицейские, прибывшие для проверки этих сведений, застали заявительницу дома нетрезвую и она отказалась от заявлений, зато списала сказанное на нелепую шутку. Однако полицейские наведались к соседскому двору и выяснили, что хозяин дома не появлялся там уже какой-то период времени. Не видели его последние дни и в деревне", – говорится в сообщении.

По словам начальника Любарского отделения полиции Андрея Корчевского, о заявительнице, ее соседях и круге их общения правоохранителям было известно. Сельчане рассказывали, что те злоупотребляют спиртным, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни.

Именно в замкнутом подсобном помещении на территории домовладения заявительницы копы обнаружили прикрытое одеялом тело 51-летнего мужчины. На нем были заметны ссадины и другие телесные повреждения, которые, по заключению экспертов, и привели к смерти.

Предварительно установлено, что 23 февраля в доме местных жителей собралась компания для очередного застолья, к которой присоединился и потерпевший. На почве пьянства между тремя мужчинами, среди которых и хозяин дома, возникла внезапная спор и драка. Старшему по возрасту мужчине были нанесены серьезные телесные повреждения. Его без сознания вынесли в подсобку и заперли, где он и умер.

Виновников, мужчин в возрасте 40 и 36-ти лет, полицейские задержали. Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование дела по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Согласно ей, задержанным может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове вечером 22 февраля посреди улицы застрелили мужчину. Через несколько часов подозреваемого в преступлении задержали за городом.