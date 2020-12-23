На Житомирщине внедорожник сбил насмерть двух пешеходов

На Житомирской трассе возле села Березовка водитель внедорожника сбил насмерть двух пешеходов.

Об этом 23 декабря сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Уточняется, что трагедия произошла на заснеженной скользкой дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Страшное ДТПс утра на Житомирской трассе, Березовка, в сторону Житомира. Внедорожник "Порш" сбил двоих человек, насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. На месте работает патрульная полиция", – говорится в сообщении.

Ранее в Черниговской области лобовая ДТП между Cherry M11 и Renault Megane унесла жизни обоих водителей и пассажира. Еще четверо получили травмы.

Авария произошла 16 декабря возле села Лихачев Носовского района на Черниговщине. По данным следствия, 39-летний водитель Cherry M11 выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane под управлением 44-летнего мужчины.

Пострадавших – по два из каждой машины – доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Все жертвы – жители Сумской области.

Как сообщил OBOZREVATEL, на Севастопольской площади столицы рано утром 22 декабря пьяный водитель мотороллера врезался в ограждение и вылетел из транспортного средства. После этого пытался подобрать его и продолжить движение, создавая аварийную ситуацию для других участников движения.