На Житомирщине внедорожник сбил насмерть двух пешеходов

Таша Адамович
Таша Адамович
Расследования
4,8 т.
ДТП

На Житомирской трассе возле села Березовка водитель внедорожника сбил насмерть двух пешеходов.

Об этом 23 декабря сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Уточняется, что трагедия произошла на заснеженной скользкой дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Страшное ДТПс утра на Житомирской трассе, Березовка, в сторону Житомира. Внедорожник "Порш" сбил двоих человек, насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. На месте работает патрульная полиция", – говорится в сообщении.

Ранее в Черниговской области лобовая ДТП между Cherry M11 и Renault Megane унесла жизни обоих водителей и пассажира. Еще четверо получили травмы.

Авария произошла 16 декабря возле села Лихачев Носовского района на Черниговщине. По данным следствия, 39-летний водитель Cherry M11 выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane под управлением 44-летнего мужчины.

Пострадавших – по два из каждой машины – доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Все жертвы – жители Сумской области.

Березовка на карте
Сообщение о ДТП в соцсети

Как сообщил OBOZREVATEL, на Севастопольской площади столицы рано утром 22 декабря пьяный водитель мотороллера врезался в ограждение и вылетел из транспортного средства. После этого пытался подобрать его и продолжить движение, создавая аварийную ситуацию для других участников движения.

УкраинасмертьДТП