На Житомирщине внук забил до смерти бабушку. Фото 18+

В Житомирской области правоохранители задержали 20-летнего внука по подозрению в убийстве своей бабушки.

Тело 71-летней женщины было обнаружено в селе Тупальцы Новоград-Волынского района, сообщается на сайте Национальной полиции Житомирщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По результатам судебно-медицинской экспертизы, женщина скончалась в результате травм, нанесенных тупым предметом.

Правоохранители выяснили, что внук приходил накануне к бабушке. Они установили его местонахождения и задержали. Парень признался, что травмировал бабушку во время ссоры на бытовой почве, а затем сбежал и скрывался в лесу.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области во время застолья мужчина зарезал свою бабушку и двух товарищей.