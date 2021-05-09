На Житомирщине в смертельном ДТП погибли мужчина и подросток

Вечером 8 мая на Житомирщине, в селе Антополь легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с деревом. В результате ДТП погибли водитель и 15-летний пассажир.

Об обстоятельствах смертельного ДТП сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области

По данным правоохранителей Бердичевского райотдела полиции, в 21:00 поступило сообщение от медиков о ДТП с пострадавшими в селе Антополе Андрушевской городской общины.

"Предварительно установлено, что на закругленном участке дороги в указанном селе водитель автомобиля ВАЗ 2101, 48-летний житель Червоненской поселковой общины, очевидно, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в дерево", – рассказали в полиции.

В результате ДТП водитель получил травмы, от которых погиб на месте происшествия. Серьезные телесные повреждения были диагностированы и у 15-летнего пассажира. Парня пытались спасти медики, однако от полученных травм он скончался.

Правоохранители выясняют причины и все обстоятельства трагической ДТП.

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