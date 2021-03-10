На Житомирщине судья с симптомами COVID-19 набросилась на врача: ЧП расследует ГБР

В амбулатории Бердичева на Житомирщине пациентка с симптомами коронавируса, у которой лопнуло терпение из-за долгого ожидания приема, закатила скандал в очереди. Семейный врач пыталась успокоить женщину, но взамен получила удар кулаком по голове и попала под капельницу в отделение хирургии.

Вскоре выяснилось, что 62-летняя обидчица медика работает судьей, после конфликта она ушла на больничный. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Потерпевшая 45-летняя Наталья Маслий рассказала, что пациентка пришла в амбулаторию со своим мужем и была раздражена из-за длинной очереди. В общем в тот день на прием к медику записалось 52 пациента.

Такая нагрузка, пояснила директор Центра первичной медико-санитарной помощи Бердичева Наталья Хорошун, случилось из-за того, что двое из четырех медиков амбулатории больные COVID-19. Поэтому пациентов так называемой "чистой зоны" и тех, у кого есть подозрение на коронавирус, принимают по очереди.

Нервозная пациентка была именно с симптомами коронавируса и пришла к пациентам с другой зоны со скандалом. К тому же, по словам медиков, эти супруги не подписывали декларации с этим врачом. Поэтому, рассказывает Маслий, она вышла успокоить их, но те включили запись на телефоне и избили ее. В схватку вмешались другие пациенты из очереди, а медики вызвали полицию.

Правоохранители зарегистрировали производство по статье "хулиганство". В то же время дело передали в Госбюро расследований.

"Поскольку выяснилось, что 62-летняя обидчица врача – судья апелляционного суда. На работе судьи нету. Она с 5 марта находится на больничном. Следователи ГБР дело не комментируют, но известно, что проверять будут не только судью, но и то, не медлили ли медики с оказанием помощи", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области мужчина, которого госпитализировали в больницу, пришел в себя в карете скорой помощи и принялся грызть капельницу, а потом напал с кулаками на медиков.