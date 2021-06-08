На Житомирщине среди ночи расстреляли супругов: детали ЧП и фото

На территории Коростышевской общины, что в Житомирской области, ночью 8 июня неизвестный расстрелял супругов, когда те отдыхали. От полученных огнестрельных ранений мужчина погиб, жена в тяжелом состоянии находится в больнице.

Убийство произошло в селе Грубское, правоохранители устанавливают причастных к нему и их местонахождение. Об этом информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции в регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О преступлении правоохранителям сообщила местная жительница, примерно в 00:30 вторника. Предварительно установлено, что буквально за 5 минут до того неизвестный снаружи через окно начал стрелять в комнату частного дома. На тот момент там находились хозяева.

От полученных травм погиб мужчина 1974 года рождения. Его жена, 1982 г. р.. получила огнестрельные ранения, ее без сознания госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

В то же время в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. К счастью, ребенок ранений не получил.

На месте происшествия продолжили работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области и отдела полиции №2 (г. Коростышев), экспертно-криминалистическая лаборатория МВД, кинологи и другие подразделения полиции.

Специалисты устанавливали причастных и другие обстоятельства происшествия. Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня в Житомире прошло судебное заседание по делу об убийстве семи человек в селе Новоселица, среди которых были военнослужащие и ветераны войны на Донбассе. Подсудимому Анатолию Захаренко должны были вынести приговор. Жены убитых пришли в суд с их фото на футболках.