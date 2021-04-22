На Житомирщине СБУ разоблачила агента ФСБ. Видео задержания

В Житомирской области в городе Бердичев работники контрразведки Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который оказался агентом Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Мужчина собирал информацию о воинских частях региона за материальное вознаграждение.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, задержанный получил ряд задач от кураторов. В частности, он должен был снять на видео два военных объекта, собрать данные и компромат на руководящий состав военных подразделений, а также узнать места проживания военнослужащих.

Злоумышленник также успел подготовить схемы территорий воинских частей и мест расположения контрольно-пропускных пунктов. Данные он должен был передать с помощью электронных каналов.

"Передача таких сведений спецслужбе страны-агрессора угрожает национальной безопасности Украины в сфере обороны. Разглашение собранной фигурантом информации также представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащим Вооруженных сил Украины и членам их семей", – добавили в СБУ.

Как сообщили на сайте Офиса генпрокурора Украины, мужчина выполнял задания кураторов в январе-апреле 2021 года, действуя под конспиративным псевдонимом.

"Он фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдения и "слепых зон", систему охраны, а также собирал личную информацию о военнослужащих и их семьях и т.д.", – сказано в сообщении.

У злоумышленника изъяли средства связи с представителями ФСБ. Сейчас гражданину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины – государственная измена. Он признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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