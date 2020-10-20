На Житомирщине рядом с офисом одного из кандидатов в мэры прозвучал взрыв

В Коростене Житомирской области 20 октября на крыше отеля, где расположен офис одного из кандидатов на должность мэра города, прозвучал взрыв.

Как сообщает местное издание "Древлянська Громада", событие произошло около 5:00. В отделе коммуникации полиции Житомирщины OBOZREVATEL сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия обнаружили ямку, возможно от взрыва Древлянська Громада

"Около 11:00 в полицию поступило сообщение о взрыве на крыше одного из отелей. На месте происшествия обнаружили отверстие. Также были выбиты несколько окон. Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают был ли это взрыв или что-то другое", – рассказали в пресс-службе.

Были выбиты стекла в нескольких окнах Древлянська Громада

В результате ЧП никто не пострадал Древлянська Громада

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на вторник, 20 октября, в Обухове Киевской области произошло нападение с ножом на кандидата от ВО "Батьківщина" в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко.