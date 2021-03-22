На Житомирщине произошло тройное ДТП: погибли двое взрослых и подросток. Фото и видео

В городе Коростышев на Житомирщине ночью 22 марта случилось ужасное ДТП с участием двух легковых авто и грузовика: Volkswagen с пассажирами на скорости зацепил попутный Chevrolet и влетел в прицеп фуры на обочине. В результате аварии погибли три человека.

Об обстоятельствах трагедии на брифинге рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник, говорится на сайте ведомства. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что примерно в 01:00 понедельника 20-летний местный житель на Volkswagen Passat, двигаясь по ул. Киевской в городе на значительной скорости, пытался обогнать попутный автомобиль Chevrolet Aveo на правой полосе движения. После бокового столкновения с ним неуправляемый "Фольксваген" вынесло к отбойнику, где авто влетело под DAF с полуприцепом.

Молодой водитель Volkswagen Passat и двое его пассажиров – 21-летний парень и 16-летняя девушка, все жители Коростышева, – от полученных травм погибли на месте происшествия. Третьего – 21-летнего пассажира этого же авто с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"У травмированного по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, продолжается", – отметил Олейник.

По его словам, другие участники аварии – водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика – предварительно, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства и причины, которые привели к трагическому ДТП, полицейские устанавливают в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта в Торецке на Донетчине столкнулись автомобили Audi А4 и Mitsubishi Lancer. В аварии погибли два человека и трое пострадали.