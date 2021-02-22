Запрещенный нефтепродуктопровод Медведчука продолжает работать на Житомирщине – СМИ

В городе Новоград-Волынский Житомирской области, несмотря на санкции СНБО, продолжает работать магистральный нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс", находившийся под контролем нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По состоянию на 21 февраля, там до сих пор откачивали нефтепродукты и заправляли автоцистерны. Об этом написало местное издание "Житомир.Life".

Журналисты ссылаются на слова очевидцев. Те отметили, что примерно в 13:00 воскресенья сделали фото с места событий.

"Техника беспрепятственно двигалась на территории нефтепродуктопровода, который по решению СНБО должен прекратить работать", – говорится в сообщении.

Добавим: профильное издание enkorr со ссылкой на источники написало, якобы 19 февраля на крупнейшем терминале нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс" в Новограде-Волынском почти не осталось бензовозов под загрузку. Тогда как за день до того наблюдалась большая очередь.

"Сегодня утром на площадке осталось четыре машины, вчера был аншлаг", – сообщил собеседник.

Напомним, что решением СНБО от 19 февраля был возвращен в государственную собственность нефтепровод ООО "ПрикарпатЗападтранс", который контролировал подсанкционный нардеп Медведчук. OBOZREVATEL напоминал, когда и как политику удалось завладеть этим нефтепроводом.

Как сообщал OBOZREVATEL: