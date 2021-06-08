На Житомирщине подростки избили инвалида: нападавших заставили извиняться на коленях. Видео

В городе Малин Житомирской области группа несовершеннолетних ребят набросилась на двух старших мужчин (один из инвалидностью) якобы из-за того, что кто-то из них "украл деньги в баре". Соответствующие кадры распространились в сети, вскоре местные поймали нескольких 16-летних нападающих и заставили их извиняться на камеру.

Информацию о происшествии OBOZREVATEL подтвердили в пресс-служба полиции региона, отметив, что по данному факту уже открыто уголовное производство. Жители в сети призывают обязательно наказать виновников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Новость о нечеловеческом поступке сначала разлетелась в соцсетях 7 июня – там начали публиковать ролики "разборок" несовершеннолетних с более чем вдвое старшими мужчинами. Они произошли накануне в темное время суток неподалеку бара и ларьков на пешеходной улице, где любит гулять молодежь.

На одних видео видно, как парень с ноги несколько раз бьет в лицо мужчину, от чего тот падает. На других подростки выбивают из рук другого малинчанина с инвалидностью костыли, а потом тоже наносят удары ногами по голове, телу.

Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что впоследствии несовершеннолетних нападавших разыскали, очевидно, старшие ребята. В частности, их заставили извиняться.

В сети появились видео, на которых подростки на коленях извинялись "перед всем Малином и особенно мужчиной-инвалидом, которого избили". А также зарекались, что больше такого не будут делать.

В комментариях под роликами разгорелась дискуссия. Старшие жители продолжили осуждать несовершеннолетних и упрекать их родителей за невоспитание, просили полицию не "спускать с рук" этот поступок.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Житомирской области корреспонденту OBOZREVATEL прокомментировали, что правоохранители о случае узнали во время мониторинга социальных сетей. Сейчас дело уже находится на их контроле.

"Личность потерпевшего (1983 г. р.) и активных участников (16-летние) установлены. Зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Выясняются обстоятельства и причины происшествия", – отметили в полиции.

Внимание! На видео 18+ присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!

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