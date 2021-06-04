На Житомирщине перевернулся бус с семьей капеллана: жена попала в реанимацию. Фото

В Житомирской области утром 4 июня в дорожно-транспортное происшествие попало авто 56-летнего военного капеллана с Днепропетровщины. В салоне, кроме него, была его 42-летняя жена и две дочери 8 и 15 лет.

Об инциденте сообщила пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области. Известно, что дети и отец серьезно не пострадали, но были госпитализированы. Что касается женщины, то ее доставили в реанимацию.

По информации правоохранителей, в 05:10 микроавтобус Volkswagen Т4, который двигался в сторону Житомира, выехал за пределы автодороги Киев – Чоп, оказался в кювете и перевернулся. Это случилось недалеко от города Коростышев. Водитель якобы не справился с управлением транспортным средством.

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Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, но пресс-офицер Татьяна Носадчук в комментарии для "Субботы" рассказала об обстоятельствах ДТП.

"В 5:10 на служебный планшет патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими. Заявитель, сотрудник экстренной медицинской помощи, сообщил, что к ним поступил вызов о том, что на 106 км автодороги М-06, у реки Тетерев, Volkswagen Transporter съехал в кювет, в результате чего есть двое пострадавших. Прибыв по указанному адресу, патрульные выяснили, что водителя Volkswagen 1965 года рождения, жителя Днепропетровщины, военного капеллана, госпитализировали в Коростышевскую городскую больницу", – сказала она.

Патрульные установили, что машина перевернулась в кювет после того, как водитель совершил наезд на колесоотбойник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 мая на выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе, грузовик DAF и легковушка Volkswagen Passat столкнулись на встречной полосе, после чего машины взорвались и загорелись. Жертвами автокатастрофы стали три человека.