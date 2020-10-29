На Житомирщине открыли производство из-за возможных фальсификаций на выборах: явка была 98%

В среду, 28 октября, начато уголовное производство по факту незаконного использования избирательных бюллетеней на местных выборах в Емильчинском районе Житомирской области.

Как сообщается на официальном сайте областной прокуратуры, по сообщению председателя ТИК смт Емильчино на одном из сельских избирательных участков зафиксирована рекордная явка избирателей – 98%.

"Выявлены нарушения избирательной документации, а именно, отсутствие подписей членов комиссии и избирателей на отрывных талонах, разногласия сведений, указанных на конвертах и протоколах избирательной комиссии", – говорится в сообщении.

Кроме этого, при открытии сейфпакетов выявлено, что протоколы есть только в одном экземпляре, а протоколы по выборам депутатов Емильчинского поселкового совета вообще отсутствуют.

Сейчас решается вопрос об изъятии указанных протоколов и другой документации с целью проведения экспертных исследований.

Досудебное расследование, которое проводит Емильчинское отделение полиции, продолжается. Новоград-Волынская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за фальсификаций на выборах в Борщаговской ОТГ открыто три уголовных производства.