На Житомирщине нашли застреленным молодого лейтенанта

На территории воинской части в городе Чуднов Житомирской области 9 ноября обнаружили тело 28-летнего лейтенанта с огнестрельным ранением.

Причины его гибели выясняют правоохранители, среди версий рассматривается и самоубийство. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что накануне младший офицер заступил на суточное дежурство, а около 22:00 пошел в комнату отдыха. Вскоре застреленным его нашли коллеги. Рядом с телом лежал табельный пистолет.

Известно, что погибший лейтенант родом из Херсонщины. Предсмертной записки он не оставил. По данному факту следователи зарегистрировали уголовное производство по статье умышленное убийство и с пометкой о самоубийстве.

"Его тело нашли с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет. Сейчас полицейские по этому факту начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия", – подчеркнула пресс-секретарь ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.

Со своей стороны первый заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона Алексей Рыхлюк добавил, что самоубийство является основной версией смерти военного, передает "Житомир.info".

"Вчера вечером было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. Сразу выехали сотрудники полиции, военной прокуратуры. Сейчас основная версия это самоубийство", – сказал он.

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