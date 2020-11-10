На Житомирщине нашли застреленным молодого лейтенанта
Тело военного было обнаружено в комнате отдыха
Рядом с ним лежал табельный пистолет
Мужчина был родом из Херсона, предсмертной записки он не оставил
На территории воинской части в городе Чуднов Житомирской области 9 ноября обнаружили тело 28-летнего лейтенанта с огнестрельным ранением.
Причины его гибели выясняют правоохранители, среди версий рассматривается и самоубийство. Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что накануне младший офицер заступил на суточное дежурство, а около 22:00 пошел в комнату отдыха. Вскоре застреленным его нашли коллеги. Рядом с телом лежал табельный пистолет.
Известно, что погибший лейтенант родом из Херсонщины. Предсмертной записки он не оставил. По данному факту следователи зарегистрировали уголовное производство по статье умышленное убийство и с пометкой о самоубийстве.
"Его тело нашли с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет. Сейчас полицейские по этому факту начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия", – подчеркнула пресс-секретарь ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.
Со своей стороны первый заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона Алексей Рыхлюк добавил, что самоубийство является основной версией смерти военного, передает "Житомир.info".
"Вчера вечером было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. Сразу выехали сотрудники полиции, военной прокуратуры. Сейчас основная версия это самоубийство", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Житомире в первый же день нового учебного года, 1 сентября, погиб курсант Житомирского военного института имени Сергея Королева, который вступил в него только в этом году. Отмечалось, что к трагедии привело неосторожное обращение с оружием.
А позже стало известно, что рядом с телом 17-летнего курсанта нашли предсмертную записку.