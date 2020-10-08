На Житомирщине нашли мертвыми троих военных

В Андрушевском районе Житомирской области при странных обстоятельствах умерли трое военнослужащих. Утром 8 октября их обнаружили мертвыми, без видимых признаков травмирования, в арендованной квартире.

Трагический случай произошел в селе Новоивницкое. В пресс-службе ГУ Нацполиции в области OBOZREVATEL сообщили, что следствие рассматривает и версию отравления военных угарным газом.

По предварительным данным правоохранителей, мертвыми мужчин нашли их коллеги. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не было замечено.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУНП области и Андрушевского отделения полиции. Было установлено, что умершие – военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины, а также 21-летний уроженец г. Черновцы.

"Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили. Продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Житомирской области.

В то же время OBOZREVATEL в пресс-службе ведомства добавили, что следствие рассматривает несколько версий причин смерти молодых людей. Отмечается, что, возможно, военнослужащие отравились угарным газом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевской солдата-срочника Национальной гвардии Украины подозревают в убийстве другого военнослужащего. Происшествие случилось в воинской части Вышгорода.