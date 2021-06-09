На Житомирщине молния ударила в девочку, которая говорила по мобильному телефону в доме

В селе Малый Кривотин Житомирской области во вторник, 8 июня, девочку во время разговора по мобильному телефону поразила молния. Пострадавшая выжила, она была госпитализирована в реанимацию и находится в состоянии средней степени тяжести.

Об инциденте на своей странице в Facebook 9 июня сообщило Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА. Уточняется, что пострадавшей – 15 лет. Во время грозы она находилась в доме, но не выключила телефон и разговаривала по мобильной связи.

По состоянию на среду девочка-подросток находилась в травматологическом отделении центральной больницы.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за год. Так, ранее от удара молнии пострадал 42-летний житель Житомирского района.

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Управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы облгосадминистрации напомнило правила, которых следует придерживаться во время грозы:

Прежде всего выключите мобильный телефон. Нельзя не только разговаривать по мобильному, но и держать его включенным.

Находясь в помещении, закройте все форточки, окна, потому что сквозняки могут "спровоцировать" молнию.

Если вы находитесь на улице, укройтесь в магазине или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий.

Во время грозы не бегайте и не плавайте, останавливайтесь, если вы едете на велосипеде или мотоцикле.

Если же непогода застала в поле, следует найти углубление (яму), присесть, слегка нагнув голову.

Не нужно прятаться под высокие деревья, особенно одиночные.

Не ложитесь! И даже не опирайтесь о землю руками – чем больше с ней точек соприкосновения, тем больше шансов поражения электрическим зарядом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Харьков второй день подряд накрыла непогода – в среду, 9 июня, на город обрушился мощный ливень и град. Подобная погодная ситуация наблюдается также в Черновцах.

8 июня в Украине также прошли мощные ливни. Непогода наделала беды во многих городах, вызвала наводнение на улицах, обесточила целые районы.