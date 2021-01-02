На Житомирщине легковушка с пассажирами врезалась в дерево: погибли три человека. Фото

В Житомирской области в первый день нового года, 1 января, автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 20-летнего парня столкнулся с деревом. В результате ДТП погиб водитель и пассажир, еще один скончался в больнице.

Смертельная авария произошла примерно в 8:50 возле села Парипсы Попильнянского района. Об этом информирует отдел коммуникации полиции в области (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, двигаясь по автодороге водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

Парень и его 21-летний пассажир погибли на месте происшествия. Оба были жителями села Парипсы.

С ними в салоне ехали еще двое их односельчан, 34 и 35 лет. Их доставили в Попельнянскую районную больницу. За несколько часов младший из мужчин скончался в реанимационном отделении медучреждения.

Правоохранители начали расследование автопроисшествия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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