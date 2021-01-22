На Житомирщине чиновник погорел на "ковидной" взятке. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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На Житомирщине чиновник погорел на 'ковидной' взятке. Фото

Начальника Департамента здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Николая Суслика задержали при получении "ковидной" взятки в размере 123 тысячи гривен.

Это был откат в 10% от более чем 1,2 млн грн субвенции, которые чиновник пообещал выделить одной из местных больниц для закупки кислородного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что деньги чиновник требовал у генерального директора житомирского коммунального медучреждения. Он уже получил первую часть неправомерной выгоды – 51 тыс. грн. А во время передачи второго "транша" в 72 тыс. грн в помещении облдепартамента его и задержали правоохранители.

Задержание чиновника

О подозрении начальнику Департамента здравоохранения Житомирской ОГА сообщено по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Правонарушения разоблачили прокуроры совместно с сотрудниками СБУ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Николай Суслик

По информации сайта Житомир.info, Николай Суслик был назначен на должность начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации 25 мая 2017 года. В ноябре 2020-го в ее структуре произошли изменения: управление переименовали в департамент, а Суслика перевели на должность директора департамента.

Взятка
Директора департамента здравоохранения ЖОГА задержали на взятке

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • недавно на взятке задержали первого заместителя директора и советника председателя Нацагентства по аккредитации Украины. Их подозревают в коррупции в сфере предоставления разрешительной документации.

  • Погорел на получении неправомерной выгоды и сотрудник Департамента уголовного розыска Нацполиции. Во время вручения подозрения один из копов пытался съесть полученную взятку.

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