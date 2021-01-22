На Житомирщине чиновник погорел на 'ковидной' взятке. Фото

Начальника Департамента здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Николая Суслика задержали при получении "ковидной" взятки в размере 123 тысячи гривен.

Это был откат в 10% от более чем 1,2 млн грн субвенции, которые чиновник пообещал выделить одной из местных больниц для закупки кислородного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что деньги чиновник требовал у генерального директора житомирского коммунального медучреждения. Он уже получил первую часть неправомерной выгоды – 51 тыс. грн. А во время передачи второго "транша" в 72 тыс. грн в помещении облдепартамента его и задержали правоохранители.

О подозрении начальнику Департамента здравоохранения Житомирской ОГА сообщено по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Правонарушения разоблачили прокуроры совместно с сотрудниками СБУ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации сайта Житомир.info, Николай Суслик был назначен на должность начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации 25 мая 2017 года. В ноябре 2020-го в ее структуре произошли изменения: управление переименовали в департамент, а Суслика перевели на должность директора департамента.

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