На Житомирщине будут судить блогеров, которые били людей током и кнутами ради видео. Фото

В Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении пяти жителей Житомирской области, снимавших и продававших жестокие видео с избиениями, издевательствами и унижением достоинства.

В частности, блогеры показывали, как бьют людей руками и кнутом, поражают их током, огнем и пр. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на официальном сайте.

Уголовное производство касается статьи об изготовлении и распространении материалов, в которых пропагандируется культ насилия и жестокости (ч. 3 ст. 300 УК). "Видеоблогинг" обвиняемых рассматривают как противозаконное действие в составе преступной группы (ч.3 ст. 28 УК).

Как установили копы, блогеров собрал неоднократно судимый 33-летний житель области. В преступную группу он привлек бывшую жену, специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других лиц.

Преступники снимали свои видео в течение 2017-2020 годов. В полиции отметили, что сценарии роликов были примитивными.

Контент блогеры продавали в интернете, собирая деньги на электронный кошелек и выводя средства на свои банковские карточки.

При этом подозреваемые скрывали свое местонахождение, постоянно меняли локации съемки, "перемещаясь в разных городах Украины с соблюдением правил конспирации", отметили копы.

Если вину украинцев доведут, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Осторожно, сцены насилия!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР завершило досудебное расследование в отношении восьми полицейских-участников организованной преступной группы, которые заставляли граждан совершать преступления с целью повышения своих служебных показателей. Речь идет о двух руководителях и шести оперативных сотрудниках Павлоградского отделения полиции.