На Житомирщине авто влетело в дерево, погибли три человека. Фото

В ночь против 24 января в Житомирской области в смертельном дорожно-транспортном происшествии погибли три человека. Трагедия произошла на автодороге Овруч – Словечно, возле села Песчаница Овручского района.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ), водитель легковушки Skoda Octavia влетел в дерево. В результате машина загорелась. По данным спасателей, среди погибших – только взрослые.

Чтобы достать тела жертв, сначала пришлось потушить машину, а потом применить специальное оборудование для деблокирования.

Напомним, 14 января на трассе Киев – Чоп в Ривненской области в смертельном ДТП погибли два брата-близнеца и пострадали еще две пассажирки. Audi А5 из-за опасного режима скорости влетела в металлический отбойник.

Погибшими оказались жители Львовщины – Тарас и Иван Пашко. Они работали в IT-отрасли и были сыновьями священника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января на Новой Обуховской трассе под Киевом автомобиль Acura на скорости протаранил Opel. В результате один человек погиб, еще двое попали в реанимацию в критическом состоянии.