На Житомирщине 15-летнего мальчика насмерть сбил поезд: ребенок шел в наушниках

В Житомирской области под поездом Интерсити, который следовал по маршруту Киев-Одесса, погиб 15-летний подросток. Трагедия произошла, когда мальчик переходил пути в неустановленном для этого месте.

От полученных травм он скончался на месте. Машинист сигналил и начал экстренное торможение, но тот не реагировал и избежать столкновения не удалось, сообщается в сюжете ТСН.

Сотрудники железной дороги предположили, что мальчик слушал музыку и не услышал звук поезда.

Также на месте трагедии нашли коробку от бесконтактных наушников, однако устройство обнаружить пока не удалось.

Подросток погиб мгновенно, его личность удалось установить благодаря телефону. Он жил недалеко от железной дороги.

Соседи рассказали, что мальчик шел в магазин за кормом для кота. Они подчеркнули, что в этом месте многие переходят пути в неустановленном месте.

Отмечается, что в 50 метрах от места гибели находится наземный переход.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области 20-летний военнослужащий Национальной гвардии бросился под пассажирский поезд и погиб на месте.